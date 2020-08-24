Омские медики: Клиническая картина отравления ингибиторами холинэстеразы у Навального при поступлении отсутствовала

Проведенные в Омске исследования на наличие в организме оппозиционера Алексея Навального ингибиторов холинестеразы, которые по утверждению лечащей клиники Charite стали причиной интоксикации, дали отрицательный результат, заявил «Интерфаксу» заведующий токсикологическим отделением БСМП N1 Омска Александр Сабаев.

«При поступлении в стационар у Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психоделиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинестеразы — результат отрицательный», — сказал Сабаев.



По его словам, у Навального «отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы».