После поездки за границу каждый должен сдать тест на коронавирус и разместить результаты на портале Госулуг, если ездил ребёнок – его данные должны загрузить родители, подчеркнули в пресс-службе ведомства. Сдать тест надо в течение трёх дней.
В начале августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.
Роспотребнадзор пригрозил российским туристам штрафами до 40 тысяч рублей за нарушение правил возвращения из-за рубежа
После поездки за границу каждый должен сдать тест на коронавирус и разместить результаты на портале Госулуг, если ездил ребёнок – его данные должны загрузить родители, подчеркнули в пресс-службе ведомства. Сдать тест надо в течение трёх дней.