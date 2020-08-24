Роспотребнадзор пригрозил российским туристам штрафами до 40 тысяч рублей за нарушение правил возвращения из-за рубежа

После поездки за границу каждый должен сдать тест на коронавирус и разместить результаты на портале Госулуг, если ездил ребёнок – его данные должны загрузить родители, подчеркнули в пресс-службе ведомства. Сдать тест надо в течение трёх дней.

В начале августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.