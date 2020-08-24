В центре Минска, на площади Независимости вновь собираются противники президента Александра Лукашенко

Об этом с места событий сообщает корреспондент агентства РИА «Новости». Он также отмечает, что рядом дежурят группы милиционеров и сотрудники в штатском. Тем временем «Интерфакс» сообщает, что начались задержания участников. Данных о количестве задержанных пока нет.
2020-08-24T20:33:07+03:00
2020-08-24T20:33:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 24 августа 2020
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