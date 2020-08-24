Клиника Шарите: Политика Алексея Навального действительно отравили, каким именно веществом установить пока не удалось

Политика Алексея Навального действительно отравили, каким именно веществом установить пока не удалось, сообщила немецкая клиника Шарите, где сейчас находится оппозиционер. Там отметили, что уже установили группу, к которой относится вещество. Исследования продолжаются. Коллеги политика полагают, что результаты немецких специалистов указывают на причастность к отравлению российских спецслужб.

Всегда находятся те, кому выгодно приписать ситуации политическую подоплёку, — сказал в интервью «Эху Москвы» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Отметим, омские медики, которые первыми обследовали Навального настаивают, что после поступления политика в их больницу, следов отравляющих веществ в организме не было.