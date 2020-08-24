Адвокат Эльман Пашаев, от услуг которого ранее отказался Михаил Ефремов, снова будет представлять в суде его интересы

Адвокат Эльман Пашаев, от услуг которого ранее отказался актёр Михаил Ефремов, снова будет представлять в суде интересы своего подзащитного. Заключено новое соглашение, рассказал сам Пашаев агентству «Интерфакс». Источник ТАСС в свою очередь сообщил, что даже в момент отказа от Пашаева Ефремов не сомневался в версии своего адвоката, согласно которой актёра могло не быть за рулём во время столкновения.

Михаила Ефремова обвиняют по делу о ДТП со смертельным исходом. Сразу несколько очевидцев подтвердили, что именно актёр был за рулём автомобиля, протаранившего фургон на встречной полосе. Адвокаты семьи погибшего считают, что защита Ефремова пытается затянуть процесс.