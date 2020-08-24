Белоруссия примет участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Кремля. Ранее белорусское государственное агентство БелТА сообщило, что президенты России и Белоруссии пообщались по телефону, Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, в том числе, о поставках Минску вакцины. Как отмечалось в сообщении, «граждане Белоруссии в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса».