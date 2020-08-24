Семья и коллеги политика Алексея Навального ждут от Следственного комитета возбуждения уголовного дела

Очевиден и факт покушения, и факт давления на руководство омской больницы, врачи которой заявили об отсутствии следов отравления и не давали вывезти оппозиционера за рубеж, — сказала «Эху Москвы» пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Ярмыш подтвердила, что Навальный остаётся в коме в тяжёлом состоянии. Ранее сегодня это сообщила берлинская клиника Шарите, где сейчас находится политик. Немецкие врачи говорят, что политик действительно был отравлен – веществом какой группы уже известно, каким именно ядом – пока нет. В качестве противоядия Навальному вводят атропин.