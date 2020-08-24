Немецкий канцлер и глава МИДа Германии призвали РФ к прозрачному расследованию обстоятельств произошедшего с Навальным

Немецкий канцлер Ангела Меркель и глава МИДа Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали Россию к прозрачному расследованию обстоятельств произошедшего с политиком Алексеем Навальным. По словам Меркель, виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности, передаёт агентство ТАСС. Сегодня врачи немецкой клинике Шарите, куда был доставлен оппозиционер, сообщили, что Навальный был отравлен, чем именно пока неизвестно, но уже установлено, что это вещество из группы «ингибиторы холинэстеразы». Прежде эти вещества были связаны с разработками химического оружия, — пояснил в интервью «Эху Москвы» старший преподаватель биологического факультета МГУ Максим Ловать.

Навального госпитализировали в Омске на прошлой неделе. Как только удалось получить разрешение на транспортировку, семья экстренно перевезла политика на лечение в Берлин.

Омские медики, которые первыми обследовали российского политика уверяли, что отравляющих веществ в организме оппозиционера не нашли.