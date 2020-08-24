Аббас Галлямов: Диагноз немецких врачей об отравлении Навального вызывает больше доверия, чем диагноз российских

Диагноз немецких врачей об отравлении Алексея Навального вызывает больше доверия, чем диагноз российских специалистов. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Аббас Галлямов.

«Выбирая между омскими врачами и немецкой клиникой, я больше доверяю мнению все-таки немецких врачей. Думаю, что большинство наших россиян сделают то же самое. Зачем врать немцам непонятно, зачем врать омскому врачу, в кабинете которого сидят силовики, достаточно очевидно», – сказал он.

Политолог также добавил, что большинство россиян уже не доверяют официальной информации.

«В целом, доверие к официальной информации в последние годы очень сильно падает в России. Это вам покажет любая социология. Списать на Запад на его происки любую российскую проблему становится все сложнее. Россияне уже видят источники проблем здесь, в стране». – заключил он.

Как сообщили ранее в берлинской клинике Charite, результаты обследования Алексея Навального говорят о том, что его отравили, однако сейчас он вне опасности. По информации немецких врачей, клинические исследования указывают на отравление веществом группы «ингибиторов холинэстеразы».