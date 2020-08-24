Факел и фонарь с огнем летней Олимпиады в Токио временно поместят в музей

Это произойдет на фоне переноса Игр на следующий год.

Олимпийский огонь, полученный, по традиции, в Греции, доставили в Японию в конце марта. Примерно в те же дни должна была состояться и его эстафета – но планам помешала разгоревшаяся эпидемия коронавируса. В итоге пробег так и не начался. Факел пришлось убрать и с обозрения в префектуре Фукусима – из-за роста числа заболевших COVID-19. Теперь же он вместе с лампадой, в которой горит олимпийский огонь, будет с 1 сентября расположен в Олимпийском музее Токио. Но доступ к ним будет ограничен. Как сообщает японский телеканал NHK, всем желающим необходимо будет предварительно забронировать билеты – каждые 30 минут в музей будут впускать не более 60 человек. Находиться там олимпийский факел и огонь будут до 1 ноября – после этого власти планируют их показать и в других городах Японии.

Летние Олимпийские Игры в Токио должны были начаться летом этого года. В то же время чиновники не исключают, что они не состоятся и в 2021-м году в случае, если эпидемия коронавируса продолжит бушевать.