Немецкие врачи подтвердили, что политик Алексей Навальный был отравлен

Ранее российские специалисты такого сценария не признавали.

Сразу несколько исследований в независимых лабораториях показали, что в организме Алексея Навального действовал токсин из класса веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы. В сообщении немецкой клиники «Шарите», где сейчас находится российский политик, не уточняется, о каком именно веществе идёт речь. Там сказано, что специалисты уже начали проводить еще один обширный анализ.

Как сообщает интернет-издание «Открытые медиа», ингибиторы холинэстеразы лежат в основе опасных отравляющих веществ, таких как зарин и «новичок».

В свою очередь сторонники политика объявили, что после заключения немецких врачей версию об отравлении Навального следует расценивать уже как факт. Например, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что именно такую оценку изначально озвучили еще сотрудники «скорой», а доктора омской больницы, которые эту гипотезу отрицали «просто морочили всем голову».

В российских ведомствах заявление клиники «Шарите» еще не комментировали. Уголовного дела о покушении на жизнь Навального также не заведено.

Списать заявление немецких медиков на происки Запада российским властям будет крайне сложно, — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал политолог Аббас Галлямов.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя «Эху Москвы» слова немецких врачей об отравлении Навального сказал, что всегда найдутся те, кому будет выгодно приписать ситуации политическую подоплёку.

Политик находится в коме с минувшего четверга. Врачи считают, что опасности для его жизни сейчас нет.