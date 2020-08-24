По мнению сенатора Климова, из отравления Навального пытаются сделать политический скандал

По мнению зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, из отравления Алексея Навального пытаются сделать политический скандал. Такое мнение сенатор высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«То, что пытаются все время подбрасывать версии, которые потом ведут к неким политическим скандалам – это абсолютно точно. Как только это случилось, было понятно, что большое количество людей, в том числе, за пределами нашей страны попытаются сделать из этого очередное шоу. И менее всего такие шоу, как и само отравление, выгодны людям, которые занимаются серьезными делами, и им сами понимаете, такого рода происшествия совершенно ни к чему», — сказал он.

Сенатор добавил, что изобретение версий до получения официальных результатов анализов нельзя считать гуманным по отношению к человеку, попавшему в такую тяжелую ситуацию.

Как сообщили ранее в берлинской клинике Charite, результаты обследования Алексея Навального говорят о том, что его отравили, однако сейчас он вне опасности. По информации немецких врачей, клинические исследования указывают на отравление веществом группы «холинэстеразы».