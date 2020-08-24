Эксперт: Вещество,которым могли отравить Навального,используются в современной медицине для лечения мышечной дистрофии

Вещество, которым могли отравить Алексея Навального, используется в современной медицине для лечения мышечной дистрофии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» старший преподаватель биологического факультета МГУ Максим Ловать.

«Эти лекарства используются для лечения мышечной дистрофии. Они увеличивают время пока человек может сохранять подвижность. Это рецептурное лекарство. В больших дозах вызывает судороги и блокировку дыхания», – сказал он.

Биолог также добавил, что вещество, которое предположительно могло вызвать отравление у Алексея Навального, раньше использовалось для разработки химического оружия.

«Раньше разрабатывались как военные яды для распыления. Но это все из советской эпохи. Они летучие достаточно, предполагалось опрыскивать ими окопы противника», — заключил он.

Как сообщили ранее в берлинской клинике Charite, результаты обследования Алексея Навального говорят о том, что его отравили, однако сейчас он вне опасности. По информации немецких врачей, клинические исследования указывают на отравление веществом группы «холинэстеразы».