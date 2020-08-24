На съезде Республиканской партии США Трамп должен быть официально выдвинут в качестве кандидата на пост президента

В США сегодня открывается Национальный Республиканский съезд, на котором Республиканская партия официально выдвинет Дональда Трампа в качестве кандидата в президенты на выборах 2020 года. Трамп намерен нарушить почти все традиции, чтобы превратить съезд в Шоу Трампа — так пишет об этом американская пресса.

Президент США Дональд Трамп поставил перед своими помощниками четкую задачу — он хочет провести грандиозный, шумный съезд — насколько это возможно во время пандемии. Традиционно, номинанты выступают с речью в последний день съезда (Джо Байден принял номинацию от демократической партии и выступил с речью в прошлый четверг), но Дональд Трамп будет выступать каждый вечер в течение всех чытерех дней съезда — а номинацию примет на Лужайке Белого Дома, что также нарушает правило не использовать офис президента в предвыборной кампании. Сторонники Трампа, политики и селебрити будут выступать с речами в концеренц-центре через улицу от Белого Дома — в противоположность съезду Демократической партии, где все спикеры, от 44-го президента Барака Обамы до бывшего госсекретаря Колина Пауэлла, выступали удаленно. Как пишет издание Аксиос, нельзя будет пройти и двух метров, чтобы не натолкнуться на американские флаги, на полу будут расстелены красные ковры, и помещения будут украшены цветами американского флага. Дональд Трамп презентует себя как президента закона и порядка, а выступят в его поддержку все четверо его взрослых детей — Иванка, Эрик, Дональд-мл и Тиффани, а также первая леди Мелания Трамп. Главный посыл всех выступающих будет про-силовой, провоенный и пропатриотический. Имена звезд на съездах держатся в секрете до последнего, но известно, что в поддержку Трампа выступит семейная пара из Сент-Луиса, которая вышла против мирных протестующих, проходивших мимо их дома, с винтовками и автоматами, заявив, что они обороняют свою частную собственность.

Также скорее всего во время съезда Дональд Трамп наградит кого-то из своих сторонников почетным государственным орденом, как он это сделал на Обращении к Нации в феврале, наградив ультраправого телеведущего Раша Лимбо — президенту США понравился медиа-эффект от такого сюрприза.