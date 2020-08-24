Члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлану Алексиевич вызвали в СК республики

Нобелевского лауреата, члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет республики. Это связано с расследованием дела о призывах к захвату власти, сообщает агентство ТАСС. Советская и белорусская писательница, журналист, должна явиться к следователям в предстоящую среду. В координационном совете оппозиции сообщили, что Алексиевич пойдёт на допрос, несмотря на плохое самочувствие.