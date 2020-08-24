Немецкие врачи подтвердили версию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального

Конкретное вещество пока не установлено, известно лишь, что оно принадлежит к группе «ингибиторы холинэстеразы», — рассказали в клинике Шарите в Берлине, где сейчас находится политик.

Как пояснил «Эху Москвы» старший преподаватель биологического факультета МГУ Максим Ловать, вещества из этой группы используются в современной медицине, прежде они были связаны с разработкой химического оружия.

По мнению сторонников Навального, выводы врачей указывают на то, что это дело рук спецслужб. Об этом, в частности, написала в твиттере, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш выразила надежду, что теперь Следственный комитет посчитает нужным возбудить уголовное дело по факту отравления. Напомним, первые обследования после госпитализации Навального, проводили омские врачи. Со ссылкой на лаборатории в Москве и Омске они объявили, что следов отравляющих веществ в организме Навального не нашли.