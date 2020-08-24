Организаторы Берлинского кинофестиваля отменили гендерное разделение наград за лучшую роль

Начиная с будущего года «Серебряных медведей» больше не будут вручать за лучшую мужскую и лучшую женскую роль. Теперь награды будут присуждаться за лучшую главную роль и лучшую актерскую игру второго плана. Руководители Берлинале Мариетт Риссенбек и Карло Шатриан считают, что таким образом они поспособствуют лучшему пониманию проблемы взаимоотношения и равноправия полов в киноиндустрии.

Берлинале станет первым крупным международным кинофестивалем, где появились гендерно-нейтральные награды. Каннский и Венецианский фестивали по-прежнему разделяют номинации на мужскую и женскую.

Стоит отметить, что в будущем году Берлинский кинофестиваль планируется провести уже в традиционном офлайн формате. Ожидается, что к середине февраля ситуация с коронавирусом стабилизируется. Организаторы гарантируют, что на мероприятии будут соблюдены все необходимые к тому моменту меры безопасности. При этом гибридную модель проведения могут оставить для европейского кинорынка.

Итоговые изменения в структуре фестиваля, программа фильмов и общее число картин будут определены руководством фестиваля в ближайшие недели.

Призы актерам и актрисам в Берлине вручаются с 1956 года. Последними лауреатами на фестивале в 2020 году были Элио Джермано и Паула Бер.