Башкирского политического деятеля Айрата Дильмухаметова приговорили к 9 годам колонии строгого режима

Приговор башкирскому общественному деятелю Айрату Дильмухаметову огласили в центральном окружном военном суде в Самаре. Дильмухаметова признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса России: за два эпизода, связанных с призывами к сепаратизму, присудили 3 года, за финансирование экстремистской деятельности— пять лет, за призывы к ней — два года, за оправдание терроризма — шесть лет лишения свободы. С учетом частичного сложения, общий срок заключения — 9 лет в колонии строгого режима. Напомним, прокуратура запрашивала 12 лет строгого режима.

Суд также запретил Дильмухаметову администрировать сайты в течение трех лет. В своём последнем слове Дильмухаметов вину не признал и заявил, что готов баллотироваться на пост президента России. Сотрудничающий с Агорой адвокат Владимир Красиков заявил, что приговор будет обжалован.

Правозащитное движение Мемориал в 2018 году в очередной раз признало Айрата Дильмухаметова политзаключённым.