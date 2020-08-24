Житель Саратова получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девятилетней девочки

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

Суд в Саратове приговорил к пожизненному заключению местного жителя Михаила Туватина за изнасилование и убийство девятилетней Лизы Киселевой. Об этом сообщает «Интерфакс».

9 октября прошлого года девочка ушла из дома в школу и по пути пропала. Вечером следующего дня ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. По делу арестовали 35-летнего Туватина. Как установил суд, мужчина подстерег девочку в безлюдном месте за гаражами, когда она шла в школу. Он изнасиловал ее и задушил, а тело спрятал. Слушание дела проходило в закрытом режиме. Гособвинитель и потерпевшая сторона просили суд приговорить Туватина к пожизненному сроку. Ранее Туватин уже был неоднократно судим, в том числе, и за насильственные действия сексуального характера.

Убийство Лизы Киселевой вызвало широкий общественный резонанс в Саратове. После задержания Туватина сотни жителей города вышли на стихийный митинг, требуя у полицейских выдать им подозреваемого.