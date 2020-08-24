В России вступили в силу новые правила расчёта стоимости ОСАГО

Теперь страховщики могут менять цену исходя из личных характеристик автовладельца.

С сегодняшнего дня страховые компании при составлении персонального договора с клиентом имеют право учитывать обширный список как его личных качеств, так и особенностей его автомобиля. На конечную цену ОСАГО теперь может влиять, например, семейное положение, история участия человека в авариях, нарушения ПДД, форма и цвет кузова машины и многое другое.

В тексте поправок, которые вступают в силу, эти факторы полностью не описаны. Эту обязанность авторы инициативы возложили на страховщиков. Они, как сообщает агентство РБК, должны опубликовать применяемые ими тарифные факторы на своих сайтах, но пока это этого сделано не было.

Предполагается, что новая система позволит снизить тариф для аккуратных водителей и повысить для тех, кого страховые компании оценивают как рисковых. Тем не менее, автомобильный обозреватель «Эха Москвы» Сергей Асланян считает, что в конечном итоге цена поднимется для всех:

«Вот эта индивидуализация тарифов, она о том, что тех, кто разведется по указанию страховой компании со всеми жёнами, откажется от детей, покрасит машину в нужный цвет… Это не значит, что у него будет дешевле. Это значит, что ему повысят тариф в последнюю очередь. Речь идёт о том, чтобы лояльных и прогнувшихся мы ограбим не сразу, а всех остальных… тут-то мы сейчас нагнём их тарифом».

В свою очередь президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс объявил, что новые правила приведут к обострению конкуренции на рынке. По его словам, компании будут бороться за аккуратных клиентов. В частности, предлагать более выгодные полисы людям, которые не попадают в аварии.

Также вступившие в силу поправки предполагают, что водители, которые из-за эпидемии коронавируса получили ОСАГО без прохождения ТО, всё-таки будут обязаны его пройти. Это нужно будет сделать после того, как в их регионе снова заработают станции техобслуживания.