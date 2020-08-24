Россия решила выслать австрийского дипломата в качестве ответной меры на действия Вены

Она объявила персоной нон грата российского дипломата, которого, по данным местной прессы, заподозрили в шпионаже.

В Москве убеждены: действия властей Австрии в отношении российского дипломата необоснованы. При этом непосредственные обвинения, высказанные местными газетами, в МИДе не комментируют. В ведомство был вызван австрийский посол Йоханнес Айгнер: ему, как отмечается, и было объявлено об ответных мерах, названных «принципом взаимности». Россию должен будет покинуть сотрудник австрийского посольства. Ранее в Вене, не уточняя детали случившегося, объяснили высылку российского дипломата тем, что он нарушил Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Австрийская газета «Кронен Цайтунг» утверждает, что он на протяжении нескольких лет собирал информацию на одном из высокотехнологичных предприятий страны, общаясь с его сотрудником-австрийцем. Тот, в свою очередь, в разговоре с руководством назвал дипломата своим куратором. Как утверждается, россиянин не стал давать показания, сославшись на дипломатический иммунитет. Австрию он должен покинуть до 1 сентября. Издание отмечает, что Вена впервые высылает из страны российского дипломата.

Это уже не первый подобный случай, когда российского дипломата высылают из зарубежных стран в рамках расследования дел о шпионаже. Неделю назад аналогичное решение приняла Норвегия, которая заподозрила своего гражданина в передаче секретных сведений сотруднику посольства России.