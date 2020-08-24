Из Белоруссии приходят сообщения о задержании несколько лидеров бастующих рабочих

По меньшей мере, одного из них, по словам соратников, уже привезли на суд.

За представителем стачечного комитета Минского тракторного завода Сергеем Дылевским власти отправили ОМОН. Дылевского, который входит также в Координационный совет оппозиции и члена этого совета Ольгу Ковалькову задержали у проходной МТЗ. В милиции сказали, что они проходят по административному делу, однако в чем их обвиняют, не уточнили. По информации агентства «Интерфакс», возможно, это статья об организации несанкционированной акции. Тем временем в Солигорске был задержан сопредседатель стачечного комитета «Беларуськалия» Анатолий Бокун. Соратники его говорят, что это произошло, когда он приехал в районный отдел внутренних дел передать какие-то документы. В милиции сначала сказали, что Бокуна не задерживали, но в отделе он находится из-за административного протокола. Однако позже представители стачкома сказали агентству ТАСС, что их соратника везут в суд. Причем рассматривать его дело собираются на закрытом заседании. В пресс-службе комитета сказали телеканалу «Дождь», что речь идет об обвинениях в принуждении к забастовке. Наконец, в белорусской столице был задержан руководитель стачкома Минского завода колесных тягачей Александр Лавринович. В ГУВД Минска говорят, что против него расследуют дело об административном правонарушении. Между тем власти республики должны были сегодня закрыть бастующие предприятия, как того требовал президент Александжр Лукашенко.

Забастовки начались спустя несколько дней после президентских выборов, когда власти жестко подавляли акции протеста. Рабочие ряда предприятий вышли на митинги с требованием остановить насилие.

К стачке, как пишет газета РБК, тогда присоединились, в частности, БелАЗ, МАЗ, «Беларуськалий», «Гродно Азот», Минский завод колесных тягачей и другие.

Протесты в Белоруссии постепенно уходят в рабочую среду, как это обычно бывает во время революций. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Владимир Пастухов.

По оценке Пастухова, Александр Лукашенко создал условия для революции без серьезных социально-экономических причин. Сам Лукашенко сегодня потребовал увольнять учителей, которые поддержали протесты. Он считает, что преподаватели должны следовать государственной идеологии.

При этом Лукашенко потребовал жестко пресекать любые нападки на учителей.