Россия поставит Белоруссии БТРы и вертолеты

Кроме того, есть план по поставкам систем ПВО, — сообщило белорусское министерство обороны. Президенты двух стран сегодня снова разговаривали по телефону. Судя по сообщениям белорусских государственных СМИ, обсуждалась ситуация в Белоруссии, а также на внешнем контуре, особенно на западном направлении, — передает агентство БелТА. Кроме того, Путин и Лукашенко договорились о том, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса. Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена эта вакцина.
2020-08-24T18:13:13+03:00
2020-08-24T18:13:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:13, 24 августа 2020
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