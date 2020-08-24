Россия поставит Белоруссии БТРы и вертолеты

Кроме того, есть план по поставкам систем ПВО, — сообщило белорусское министерство обороны. Президенты двух стран сегодня снова разговаривали по телефону. Судя по сообщениям белорусских государственных СМИ, обсуждалась ситуация в Белоруссии, а также на внешнем контуре, особенно на западном направлении, — передает агентство БелТА. Кроме того, Путин и Лукашенко договорились о том, что белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса. Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена эта вакцина.