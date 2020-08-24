Врачи университетской больницы Charité выяснили, что причиной ухудшения состояния Алексея Навального стало отравление

В официальном заявлении больницы, которое получило «Эхо Москвы», говорится, что состояние Навального серьезно, однако в настоящее время нет особой опасности для жизни. Пациент по-прежнему находится в искусственной коме в отделении реанимации.

Врачи Charité провели тщательную диагностику после перевозки Навального в Берлин. Клинические результаты указывают на интоксикацию, вызванную субстанцией из группы антихолинэстеразных средств. Конкретное вещество до сих пор не известно. Инициирована дальнейшая обширная аналитическая диагностика. Действие яда в организме было доказано несколько раз на основании тестов в независимых лабораториях.

Соответственно диагнозу лечение пациента происходит с помощью противодействующего вещества атропин. Результаты заболевания пока неизвестны. Не исключены позднейшие последствия отравления, в том числе для общей нервной системы. Лечащие врачи постоянно находятся в тесном контакте с супругой Алексея Навального, которая также пребывает в Берлине. Заявление сделано с ее согласия, подчеркивают врачи.

Официальный представитель Ангелы Меркель заявил сегодня, что правительство ФРГ исходит из покушения на жизнь оппозиционного политика путем отравления. По словам спикера, подобные факты в недавней российской истории говорят о предумышленной попытке убийства. Поэтому Навальный находится под охраной сотрудников Федерального уголовного ведомства. По словам спикера Меркель, он пребывает на лечении в Берлине по гуманитарным соображениям. Ранее канцлер лично заявила, что ФРГ готова принять Навального в любой больнице.

Германские политики требуют от российских властей быстрого, правдоподобного и прозрачного расследования преступления.

Вещества группы холинэстеразы используются в современной медицине, а раньше были связаны с разработкой химического оружия, — рассказал «Эху Москвы» преподаватель биологического факультета МГУ Максим Ловать.

Яды, которые разрабатывали военные, были достаточно летучими, их предполагалось распылять в воздухе на позиции противника, — добавил Максим Ловать.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш пишет в Твиттере, что отравление больше не гипотеза, а факт. Это подтверждено анализами в независимых лабораториях, вопреки заявлениям омских врачей и государственных пропагандистов, — добавила Ярмыш.

Вне зависимости от результатов исследований, всегда находятся те, кому выгодно приписать ситуации политическую подоплеку. Такое мнение «Эху Москвы» высказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Провокации и другие подобные действия нельзя считать гуманными по отношению к человеку, попавшему в такое состояние, добавил Андрей Климов.

Посол США в Москве Джон Салливан предупредил: если выяснится, что Алексей Навальный действительно был отравлен, это будет важным моментом для отношений между Россией и США. Дипломат отметил, что в Вашингтоне обеспокоены и следят за развитием событий. По словам Салливана, этот ужасающий инцидент – лишь один из множества. В России в последнее время был целый ряд убийств и нападений на журналистов и активистов, — цитирует посла «Интерфакс».

О том, какое место занимает Алексей Навальный в сегодняшней политической картине России, рассуждают комментаторы европейской прессы.

В Германии высказывается все больше критики по поводу того, как обращаются с оппозиционерами в России, пишет немецкая Handelsblatt.

Эксперт швейцарской газеты Le Temps полагает, что Алексей Навальный стал реальной системной угрозой для самой влиятельной части элиты. А ставки в борьбе за безопасное будущее выросли многократно. Подозрение неизбежно падает на фигурантов его расследований либо на цепных псов режима, которые могли вообразить, что тем самым они оказывают услугу руководству страны. Но в любом случае все, что происходит, свидетельство серьезной внутренней дестабилизации (перевод сайта Инопресса). Алексея Навального называют «человеком, которого Путин боится больше всего», рассуждает комментатор британской The Telegraph. Став в 2008 году антикоррупционным блоггером, он превратился в самого известного оппозиционного политика, неустанно демонстрируя и организуя разоблачения в сегодняшней России и требуя демократии в качестве лекарства. Газета напоминает, что в 2017 году Навальному в лицо выплескивали реагент, а в прошлом году во время одного из его многочисленных коротких тюремных сроков была попытка отравления. Тем не менее, не следует торопиться с выводами, что это — еще одно мрачное дело Кремля. Это может быть какой-то элемент российского государства (у Навального было много врагов). И нет исключено, что Путин и его самые высокопоставленные приспешники так же нервно наблюдают за состоянием Алексея Навального, как и его самые горячие сторонники. В российской политике — глубокое недомогание. Сам Путин в той или иной степени исчез из повседневного управления страной. Огромный рост его популярности после аннексии Крыма в 2014 году рассеялся. В этих обстоятельствах последнее, чего хочет Кремль — так это внутренней и международной ответной реакции на покушение на еще одного известного оппонента.

Немецкая пресса подчеркивает, что Алексей Навальный находится в клинике Charité под самой тщательной охраной.