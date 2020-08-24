Московские школы 1 сентября приступят к работе в стандартном очном режиме,— сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова

По ее словам, пока дистанционное обучение не предполагается ни по отдельным предметам, ни в отдельных школах. Ракова добавила, что в учебных заведениях будут созданы условия, чтобы школьники из разных классов реже пересекались. Таким образом, планируется снизить риск распространения коронавируса.
2020-08-24T17:33:01+03:00
2020-08-24T17:33:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 24 августа 2020
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