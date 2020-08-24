Московские школы 1 сентября приступят к работе в стандартном очном режиме,— сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова

По ее словам, пока дистанционное обучение не предполагается ни по отдельным предметам, ни в отдельных школах. Ракова добавила, что в учебных заведениях будут созданы условия, чтобы школьники из разных классов реже пересекались. Таким образом, планируется снизить риск распространения коронавируса.