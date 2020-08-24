РФ собирается восстановить единственный в мире плавучий космодром «Морской старт», сообщил вице-премьер Юрий Борисов

Россия собирается восстановить единственный в мире плавучий космодром «Морской старт», сообщил вице-премьер Юрий Борисов. По его оценкам, это обойдётся в 35 миллиардов рублей.

Борисов уточнил, что решение о восстановлении космодрома принято после обсуждения с президентом Владимиром Путиным. По мнению вице-премьера «Морской старт» будет коммерчески успешным, если с него будут выполнять пять запусков в год.

В последние годы плавучий космодром принадлежал структуре холдинга S7 Group. В июне компания решила продать площадку, поскольку не нашла денег на развитие проекта. В итоге «Морской старт» заморозили.