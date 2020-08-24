Российский политик Алексей Навальный действительно был отравлен, объявила немецкая клиника Шарите, где сейчас находится оппозиционер. Установлено, к какой группе принадлежит отравляющее вещество. Это группа «холинэстеразы». Какое именно это было вещество, пока неизвестно. Ведутся масштабные исследования. По словам берлинских врачей, пациент по-прежнему в искусственной коме, ситуация серьёзная, но угрозы жизни нет. В клинике подчёркивают, что последствия остаются неясными, они могут быть долгосрочными, особенно в том, что касается нервной системы.

Алексей Навальный был госпитализирован с симптомами отравления на прошлой неделе в Омске. Местные врачи не нашли следов ядов в организме. Семья объявила, что не доверяет российским врачам и добилась разрешения на транспортировку политика в Германию, в одну из лучших клиник Европы.