Немецкая клиника Шарите: Алексей Навальный был отравлен

Результаты обследования Алексея Навального говорят о том, что его отравили, сейчас он вне опасности. — клиника Сharite

«Клинические исследования показали отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Точное вещество еще не выявлено, проводятся исследования», — сообщает немецкая клиника Сharite.

«В соответствии с диагнозом пациента лечат противоядием атропин. Исход заболевания остается неизвестным и последствия, в особенности в сфере нервной системы, на настоящий момент не могут быть исключены», — сказано в заявлении клиники.