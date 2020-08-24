Актер Михаил Ефремов сообщил,что на предстоящем судебном заседании его интересы снова будет представлять Эльман Пашаев

Сегодняшнее заседание по уголовному делу было перенесено на неделю из-за того, что Михаил Ефремов так и не нашел себе нового защитника.

Ранее актер отказался от услуг Эльмана Пашаева, сказав, что ищет ЦИТАТА «адвоката посильнее». Стратегия защитника строилась на том, что Михаил Ефремов не помнит, как попал в ДТП, и был ли он за рулем собственного автомобиля. Сам Ефремов говорил, что мог находиться на пассажирском сидении, но туда его могли затащить силой. Помимо этого, была выдвинута версия о том, что машиной актера могли управлять из космоса при помощи спутника.

В начале июня автомобиль актера Михаила Ефремова протаранил фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Позднее от полученных травм он скончался в больнице. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом.

Как сообщает агентство «Интерфакс», процесс по делу Ефремова уже входит в завершающую стадию.