Столичная мэрия простила водителям несколько десятков тысяч штрафов

Речь идёт о наказаниях за неправильное оформление пропусков.

Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов объявил о том, что его ведомство отменило 32 тысячи штрафов за неправильное оформление цифровых пропусков для автомобилей. Речь идёт о разрешениях на передвижение по городу, которые люди должны были получать во время режима изоляции, — уточнил чиновник в интервью агентству РИА «Новости».

Как ранее заявляли в департаменте транспорта, чаще всего ошибки были связаны с тем, что автовладельцы при регистрации неправильно указывали букву или цифру из номера своей машины. Штрафы из-за этого начислялись автоматически, после того как она попадала в объектив уличных камер. По словам Ликсутова обращения относительно таких пенни приходят до сих пор, и его ведомство рассматривает их все в индивидуальном порядке.

Пропускной режим действовал в Москве с 15-ого апреля по 9-ое июня. Для водителей штраф за нарушение правил стоил пять тысяч рублей, а для пешеходов — четыре.

Ранее столичные чиновники обещали удалить все персональные данные горожан, собранные за этот период. Это не было сделано до сих пор, поскольку не завершились судебные дела, касающиеся работы этой системы.