БелТА: Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса

Белоруссия станет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина от коронавируса, — сообщает белорусское информационное агентство БелТА.

По его данным, о поставках президенты России и Белоруссии договорились в ходе телефонного разговора. Как сообщается, граждане Белоруссии добровольно примут участие в третьем этапе испытаний вакцины.

Пресс-служба белорусского лидера также сообщила, что Владимир Путин и Александр Лукашенко, помимо прочего, обсуждали ситуацию внутри республики и на внешнем контуре. Министерство обороны республики следом объявило, что достигнуты договоренности о покупке Минском у Москвы БТРов, вертолетов Ми-35 М. Кроме того, сообщается, что Россия и Белоруссия договорились о поставках систем ПВО производства российского предприятия «Алмаз Антей».