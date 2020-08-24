Власти Германии не исключают, что российский политик Алексей Навальный действительно мог быть отравлен

С соответствующим заявлением выступил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Напомним, на версии об отравлении настаивают семья и коллеги оппозиционера. Омские врачи, которые первыми оказывали помощь Навальному, утверждают, что ядов в его организме не нашли. О том, что отравления не было, в частности, говорит заместитель главного врача омской больницы скорой помощи Анатолий Калиниченко.

Напомним, Навальный на прошлой неделе был госпитализирован в Омске. Семья перевезла его в Германию, сообщив, что не доверяет местным врачам.