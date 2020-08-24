Москва ответила Вене на высылку российского посла из Австрии

Сотрудник австрийской дипмиссии объявлен persona non grata.

Австрийского посла Йоханнеса Айгнера сегодня вызвали в российский МИД. Во внешнеполитическом ведомстве дипломату заявили решительный протест в связи с высылкой работника российской дипмиссии из Вены, сказали на Смоленской площади. И теперь, согласно принципу взаимности, Москва высылает работника австрийского посольства. Российская сторона ранее назвала совершенно безосновательным решение властей Австрии. О том, что республика впервые решила объявить persona non grata дипломата из России, написала ранее газета Kronen Zeitung. По ее сведениям, работник дипломатического ведомства должен покинуть страну к следующему вторнику. Имя его не раскрывают. Но, по сведениям газеты, его подозревают в контактах с австрийским гражданином, который работал в экономической сфере и передавал данные российской разведке. Сам австрийский гражданин в ходе следствия, как пишет издание, назвал того же дипломата своим куратором от спецслужб. Россиянин отказался давать показания.

Несколько дней назад похожий дипломатический скандал с участием российского дипломата разгорелся в Норвегии.