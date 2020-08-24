Власти Германии не исключили, что политик Алексей Навальный был отравлен

С соответствующим заявлением выступил официальный представитель правительства страны Штеффен Зайберт. Между тем, омские врачи, которые первыми оказывали помощь оппозиционеру, продолжают настаивать, что в его организме не нашли следов ядов. С очередным заявлением на этот счет сегодня выступил замглавного врача омской больницы скорой помощи Анатолий Калиниченко.

По словам Калиниченко, транспортировку Навального задержали в том числе потому, что была необходимость убедиться в квалификации немецких врачей.