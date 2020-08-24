Адвокат Ольга Михайлова: Политик Алексей Навальный до сих пор не пришел в сознание, он по-прежнему находится в коме

Политик Алексей Навальный до сих пор не пришел в сознание, он по-прежнему находится в коме в немецкой клинике, — сообщила его адвокат Ольга Михайлова. С соответствующими словами она выступила на заседании в московском суде в рамках слушаний по делу о клевете, в которой обвиняют оппозиционера. Михайлова уточнила, что все сведения о Навальном получает от его супруги. На прошлой неделе политика госпитализировали в Омске, затем привезли в клинику в Германии. Все это время он был в состоянии комы. Семья считает, что Навальный был отравлен. Омские врачи утверждают, что это не так.
2020-08-24T16:33:46+03:00
2020-08-24T16:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 24 августа 2020
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