Адвокат Ольга Михайлова: Политик Алексей Навальный до сих пор не пришел в сознание, он по-прежнему находится в коме

Политик Алексей Навальный до сих пор не пришел в сознание, он по-прежнему находится в коме в немецкой клинике, — сообщила его адвокат Ольга Михайлова. С соответствующими словами она выступила на заседании в московском суде в рамках слушаний по делу о клевете, в которой обвиняют оппозиционера. Михайлова уточнила, что все сведения о Навальном получает от его супруги. На прошлой неделе политика госпитализировали в Омске, затем привезли в клинику в Германии. Все это время он был в состоянии комы. Семья считает, что Навальный был отравлен. Омские врачи утверждают, что это не так.