МИД Белоруссии вручил ноту протеста послу Литвы из-за инцидента с воздушными шарами

Об этом сообщает агентство ТАСС. В Минске подчеркнули, что расценивают произошедшее как спланированную провокацию. Вчера вечером неизвестные в Литве запустили в районе границы связку воздушных шаров в виде бело-красно-белого флага, ставшего одним из символом протестов в республике. Минобороны Белоруссии сообщило, что пресекло полет воздушных шаров с помощью вертолетов Ми-24. В военном ведомстве сказали, что воздушный объект мог угрожать безопасности. В связке могли быть, в том числе, взрывчатые вещества. Вильнюс заявил, что белорусский вертолет нарушил воздушное пространство Литвы и вручил Минску ноту протеста.
2020-08-24T16:32:58+03:00
2020-08-24T16:32:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 24 августа 2020
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