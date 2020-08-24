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16:32, 24 августа 2020

МИД России объявил персоной нон-грата одного из дипломатов посольства Австрии в Москве

Об этом говорится на сайте дипломатического ведомства. Отмечается, что решение принято по принципу взаимности. Сегодня Австрия объявила, что высылает российского дипломата, которого заподозрили в промышленном шпионаже. Россиянину предписано покинуть Австрию до 1 сентября.



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