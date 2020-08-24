Американский посол в Москве: В случае подтверждения отравления Навального это будет серьезным событием для США

Если подтвердится, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен, это будет важным моментом для отношений Соединенных Штатов и России, заявил посол США в Москве Джон Салливан.



«Если подтвердится, что Алексей Навальный действительно был отравлен, это будет важнейший момент для России. Российский народ заслуживает, чтобы все, кто имеет отношение к этому делу, понесли наказание», — сказал Салливан.

«Если Навальный был отравлен, это очень серьезное событие для Соединенных Штатов. Мы видим реакцию российских властей на протесты и критику правительства, свобода слова и собраний, фундаментальные принципы для любой демократии, продолжают ограничиваться», — добавил он, сообщает «Интерфакс».