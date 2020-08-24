Экипаж Международной космической станции останется в российском сегменте, пока не устранят проблему утечки воздуха

Между тем сама утечка, как дали понять в Роскосмосе, не представляет серьезной угрозы.

Причины, почему на МКС падает давление, могут быть разными. Это или результат воздействия на станцию микрометеоритов или проблема со стыками модулей на американском сегменте, сказал агентству «Интерфакс» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он добавил, что сама по себе утечка воздуха крайне незначительная, ее еле улавливают приборы. Тем не менее, по регламенту экипаж должен будет оставаться в российском сегменте МКС, пока проблема не будет устранена. В свою очередь исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев не исключил, что падение давление происходит как раз на российской части МКС. К примеру, вполне возможно, что к этому приводит работа системы регенерации воздуха. А члены экипажа находятся там, поскольку по правилам они должны быть в модуле, который пристыкован к кораблю, добавил Крикалев. Космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди закрылись в российском сегменте еще в пятницу.

Ранее утечку воздуха на МКС обнаруживали два года назад. Тогда экипаж нашел рукотворное отверстие в космическом корабле «Союз МС-09». Подозреваемые в этом неизвестны до сих пор.