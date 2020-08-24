Муниципальный депутат Илья Яшин направил депутатский запрос директору ФСБ

Как сказал «Эху Москвы» сам Яшин, поводом стала статья в «Московском комсомольце» о слежке силовиков за политиком Алексеем Навальным.

Яшин призвал независимых депутатов разных уровней направить руководству ФСБ аналогичные запросы. По его мнению, только так можно добиться реакции силовиков.

В Кремле не располагают информацией о возможной слежке за Навальным, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, неизвестно, насколько достоверны эти данные. В любом случае, подобные мероприятия не могут и не должны согласовываться ни с какими ведомствами, тем более, с администрацией президента, — добавил Песков.