Светлана Тихановская передала Стивену Бигану слова благодарности США за поддержку белорусского народа

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихоновская встретилась в Вильнюсе с первым заместителем госсекретаря США Стивином Биганом, сообщил ее штаб.



«Госпожа Тихановская и господин Биган обсудили политический кризис в Беларуси, госпожа Тихановская выразила благодарность США за их поддержку белорусского народа, который требует уважения к своему выбору», — говорится в заявлении, сообщает «Интерфакс».