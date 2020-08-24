На Берлинском кинофестивале больше не будет наград за лучшую мужскую и женскую роль

Организаторы упразднили гендерное разделение приза. Вместо этого будут присуждаться «Серебряный медведь» за лучшую главную роль и «Серебряный медведь» за лучшую роль второго плана, — сообщает «Интерфакс». Ожидается, что в следующем году Берлинале пройдет в традиционном формате.