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15:32, 24 августа 2020

Ученые из университета Гонконга утверждают, что впервые зарегистрировали факт повторного заражения коронавирусом

Об этом сообщает радиостанция RTHK. 33-летний мужчина переболел четыре месяца назад, у него снова выявили инфекцию после возвращения из Испании. Микробиологи пояснили, что речь идет о разных штаммах коронавируса.



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