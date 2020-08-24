Суд Челябинска вынес обвинительный приговор одному из фигурантов дела о создании ячейки Национал-большевистской партии

Ленинский районный суд Челябинска в закрытом режиме вынес обвинительный приговор одному из фигурантов дела о создании ячейки Национал-большевистской партии. Она запрещена в России. При этом не сообщается, какое наказание назначено подсудимому, его зовут Александр Крышка, — сообщает «Интерфакс».