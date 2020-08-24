Московские власти объявили о том, что вакцина от коронавируса в ближайшее время небольшими партиями поступит в Москву

Об этом сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. По ее данным, дети болеют достаточно легко, с начала пандемии только 8% школьников с коронавирусом потребовалась госпитализация.

Новый учебный год можно начать в привычном формате, считает заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она напомнила, что, согласно статистике, дети почти всегда переносят опасную инфекцию легко. В департаменте образования и науки Москвы сообщили, что родители вправе сами принимать решение, будет ли их ребенок учиться дистанционно или очно. Для этого надо только написать заявление на имя директора образовательного учреждения. Тем, кто все же решит начать новый учебный год в классах, придется столкнуться с рядом ограничений. Как ожидается, для учеников будет составлен индивидуальный график начала учебного дня, чтобы потоки не пересекались, на входе в образовательное учреждение будут измерять температуру, за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет. Как будет проходить обучение в классах химии и физики, где обязательно наличие лаборатории, пока не ясно.

Учителей обяжут носить маски в коридорах, вести занятия им разрешено без средств индивидуальной защиты.