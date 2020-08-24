Светлана Тихановская проведет сегодня встречу с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на команду бывшего кандидата в президенты Белоруссии.

Тихановская встретится с первым замгоссекретаря США в Литве куда она уехала из Белоруссии на прошлой неделе. Детали ее предстоящей встречи с Бигэном пока неизвестны. Светлана Тихановская была основным оппонентом Александра Лукашенко на президентских выборах. По данным белорусского ЦИКа, Лукашенко одержал уверенную победу, набрав более 80 % голосов. В штабе Тихановской не согласны с результатами выборов. Не признал победу Лукашенко и Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Стивен Бигэн в скором времени собирается посетить Россию и Литву, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. Как предположил один из собеседников агентства, целью поездки будет предотвращение дальнейшего насилия в республике и вмешательства в ситуацию России. Предположительно, дипломат планирует прибыть в Москву 25–26 августа.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков позднее подтвердил информацию о готовящемся визите Бигэна в Москву, отметив, что Белоруссия станет одной из центральных тем переговоров.