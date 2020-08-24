Ярмыш сообщила, что правоохранители так и не возбудили уголовное дело после того, как Навальный был госпитализирован

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что правоохранительные органы так и не возбудили уголовное дело после того, как политик был госпитализирован с подозрением на отравление. В четверг было подано заявление в Следственный комитет в Москве и в полицию в Томске. По закону, решение о возбуждении дела принимается за три дня. Срок истек днем в воскресенье, дело не возбуждено, — написала Ярмыш в Твиттере. В Западно-сибирском следственном управлении на транспорте отказались давать комментарии на этот счет, — сообщает Интерфакс.