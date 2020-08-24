Кремль не располагает информацией о возможной слежке спецслужб за Алексеем Навальным

Подобные мероприятия не должны согласовываться с высшим руководством, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По утверждению газеты «Московский комсомолец», силовики вели слежку за Алексеем Навальным во время его поездки по Сибири – незадолго до госпитализации политика.

Муниципальный депутат Илья Яшин направил депутатский запрос в ФСБ из-за статьи о слежке за Навальным. Яшин считает, что спецслужбы должны объяснить, почему предвыборная деятельность политика находилась под контролем силовиков.