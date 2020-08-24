Центробанк выявил новый способ хищения средств со счетов клиентов с использованием системы быстрых платежей, — сообщает «Коммерсантъ». Средства похищались из-за уязвимости в программном обеспечении одного из банков. В ЦБ утверждают, что проблема носила краткосрочный характер и уже устранена. Название банка и количество пострадавших не уточняется.