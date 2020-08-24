Кипрские власти отрицают, что выдавали так называемые золотые паспорта подозреваемым и обвиняемым в преступлениях, в том числе, россиянам. Об этом заявил министр внутренних дел Кипра Никос Нурис. Его цитирует ТАСС. Ранее арабский телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что около 1 400 человек, включая бизнесменов из России, Вьетнама и Китая, необоснованно получили кипрские паспорта по программе «гражданство в обмен на инвестиции». Кипрская оппозиция потребовала объяснений от своего правительства.
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